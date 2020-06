Michael Jordan y Zion Williamson, contratos opuestos en su primer año

La NBA es una competición que se encuentra en constante evolución. Cada año aparecen en escena nuevos jugadores jóvenes que impregnan de savia nueva a la mejor competición del mundo de la canasta del mundo. Las elecciones en el sorteo del Draft se presentan como una oportunidad muy valiosa para que escuadras con un roster de un inferior nivel, puedan conseguir a estos jóvenes prodigios del baloncesto, y así aumentar la competitividad de toda su plantilla.

Son muchos los casos reseñables de los últimos años, pero sin duda lo vivido con el fenómeno Zion Williamson en el Draft de 2019 no tiene muchos precedentes en la historia. El joven jugador de los Pelicans, tiene un potencial físico fuera de toda duda, y según todas las previsiones marcará la competición en la próxima década, si las lesiones no cortan su progresión. El contrato firmado por el joven jugador de Carolina del Norte, no deja lugar a la duda de lo valorado que está dentro de la liga y de su franquicia, puesto que $9,757,440 no se garantizan, así como así, al más alto nivel. Esto es un símbolo inequívoco de la evolución que ha experimentado la NBA desde finales del siglo pasado, a nivel económico, deportivo y social.

Buena culpa de que los Pelicans puedan ofrecer un contrato tan suculento a un jugador de primer año la tiene el salary cap. Este techo salarial se implantó en la temporada 84-85 en 3,6 millones de dólares, hasta llegar a los 109 millones que tiene disponible esta temporada las diferentes franquicias como tope máximo para dedicar al pago de los contratos de su plantilla. Una reciente infografía de la plataforma de apuestas en línea Betway, incide en la evolución de este salary cap, poniendo sobre la mesa cifras pagadas a jugadores como Michael Jordan en su primer año, y compararlas con las actuales que se están ofreciendo.

El mítico 23 de los Chicago Bulls, llegó a la liga como número 3 del draft con un suculento contrato para aquella época, $550.000, pero nada comparable a las cifras actuales. Lo cierto es que, si Michael Jordan apareciera ahora en la liga, haría historia con un contrato no visto antes en la competición.