¿Cuál es el estadio más grande del mundo? Aquí están los mejores sistemas

Maracanà, Bombonera, Camp Nou, Wembley y San Siro son solo algunos de los estadios históricamente más populares del fútbol, ​​donde el público es literalmente el duodécimo hombre en el campo. El entorno juega un papel decisivo durante un juego y puede decidir el destino a favor del equipo local: cuantos más fanáticos animen a sus favoritos, más será la llamada “torcida” para sus oponentes. Pero, ¿cuál es el estadio más grande y más grande del mundo?

A pesar de ser los estadios más famosos, templos reales del fútbol mundial, no es de extrañar que en realidad sean los sistemas más modernos, la mayoría de los cuales se construyeron en naciones que han aparecido en el fútbol en tiempos relativamente recientes.

Estadio Rungrado May Day – Corea del Norte

Con sus 150 mil asientos, el Rungrado May Day Stadium en Pyongyang es la instalación deportiva más grande del mundo. Inaugurado, no sorprendentemente, el 1 de mayo de 1989, el estadio de la capital de Corea del Norte no solo alberga los partidos en casa del equipo nacional, sino que también es escenario de varios eventos internacionales de atletismo, además de estar equipado con una piscina cubierta, una sauna y Un área de relajación para deportistas.

Los 16 majestuosos arcos sobre el Estadio May Day le dan a la planta la forma característica de una magnolia florecida en el río Taedong.

Podio entre Estados Unidos y Rumania

En segundo lugar entre los estadios más espaciosos encontramos el estadio de Michigan en Ann Arbor, en los Estados Unidos, que puede albergar a poco más de 106 mil espectadores. La planta fue construida en 1929, pero a lo largo de los años ha sufrido muchos trabajos de mantenimiento y ampliación; El estadio de Michigan se usa principalmente para los partidos de fútbol de los Wolverines de Michigan.

El escalón inferior del podio también está ocupado por un estadio estadounidense, el Beaver Stadium de Pensilvania, con 106.572 asientos. Curiosamente, el Beaver Stadium fue el primer sistema en el mundo en ser completamente fotografiado también internamente por el servicio Google Street View en 2010.

Los estadios históricos con mayor capacidad

Entre los estadios más importantes a nivel histórico, el Camp Nou, sede de Barcelona, ​​es la instalación con mayor capacidad, capaz de albergar a 99.354 espectadores: es curioso señalar que el estadio catalán solo ocupa la undécima posición en la clasificación.

El segundo estadio más grande de Europa es el Wembley Stadium de Londres con 90 mil asientos; La instalación ubicada en el norte de la capital británica no solo es un templo del fútbol mundial, sino también un lugar muy importante para conciertos y eventos culturales, además de ser el campo de juego del equipo de rugby inglés.

El estadio Atzeca en la Ciudad de México, escenario del “Partido del siglo” entre Italia y Alemania, así como la famosa “Mano de Dios” de Maradona en la final de 1986 contra Inglaterra, puede contener 99.500 aficionados mexicanos. Es el estadio más grande de América Central / del Sur y la instalación que acogió la mayoría de los partidos de la Copa del Mundo.

