Personalizar la decoración de nuestro hogar, la mejor decisión

Una casa reformada según nuestros gustos personales es un espacio mucho más acogedor y contribuye a hacernos más felices

La decoración de una casa es uno de los factores más importantes en lo que respecta a su habitabilidad. Si tenemos en cuenta que en dicha vivienda pasaremos muchos años de nuestra existencia y compartiremos con familia y amigos momentos realmente importantes, que sea un espacio personal es muy relevante.

Esta decoración y reforma comprende desde la elección de las puertas y ventanas hasta el color de las paredes y la distribución de los muebles. Las decisiones que se han de tomar a este respecto serán claves para convertir la casa en un verdadero hogar.

Las puertas y ventanas

Las primeras elecciones en lo que respecta a la decoración pueden ser las puertas y ventanas. En la actualidad, las puertas interior en madera son seleccionadas por muchas familias como las ideales. Hay muy diversos tipos de puertas de interior fabricadas en madera, desde puertas rústicas hasta modernas o correderas. Las rústicas sobresalen por su gran calidad y robustez mientras que las modernas son perfectas si se busca una vivienda con estilo vanguardista y que rompa con lo tradicional.

Estas puertas de madera para interior no son únicamente un elemento práctico dentro de la casa sino que constituyen una de las primeras cosas en las que se fija el visitante al entrar en cualquier vivienda.

En cuanto a las ventanas, son también parte fundamental en todas las salas de la casa. Las familias más innovadores optan por forrar los cristales de las ventanas con diferentes colores para darles un toque aún más personal, pintar de un color distinto los marcos de las ventanas y acompañarlas con plantas de todo tipo. Las plantas siempre dan vida y colorido a una estancia. Estas plantas de interior pueden ser colocadas en baños, cocinas, dormitorios, aportando calidez y un toque exótico si es el estilo que más se adapta a nuestros gustos.

Las puertas correderas

Un capítulo aparte dentro de las puertas de interior en madera lo merecen las puertas correderas. Esta clase de puertas son la mejor opción cuando no se dispone de mucho espacio. Las puertas correderas pueden servir tanto para independizar como para ampliar espacio. No obstante, también tienen inconvenientes: el principal es que no se trata de puertas acústicamente estancas. No son la elección ideal si se pretende conseguir silencio absoluto, como es el caso de las habitaciones para dormir.

La luz

La luz es vida y los mejores hogares son aquellos que comprenden su importancia. Los expertos en decoración aconsejan siempre orientar los muebles hacia los puntos de luz de la casa. Independientemente del número de puertas block para interior y ventanas existentes en la casa, la luz no debe ser relegada nunca a un segundo plano. Además, si la casa está siempre muy iluminada ello repercutirá en una factura de la luz mucho más reducida.

El Feng Shui

El Feng Shui es un concepto muy relacionado con la felicidad y la positividad en una casa. Hace años se convirtió en una tendencia de moda y ahora vuelve con renovadas fuerzas. En realidad, es una filosofía ancestral china que se basa en la organización de los entornos en que vivimos para mejorar el flujo de energía.

Los partidarios del Feng Shui más tradicionales creen que la casa es un reflejo de la mente de sus habitantes. Aseguran que los muebles y objetos de la casa son resultado de lo que pasa por nuestras cabezas, en cierto modo una proyección de nuestros pensamientos.

Decorar una casa siguiendo los principios del Feng Shui significa realizar elecciones en base a los deseos y necesidades propias. Según esta filosofía, por ejemplo, cada objeto debe ser guardado en la misma estancia donde será utilizado y es fundamental eliminar todo lo superfluo.

Además, el Feng Shui recomienda hacer limpiezas de objetos de forma periódica y en particular con los cambios de estación, para renovar energías y favorecer el orden.

La comodidad de los muebles

Por último, otro elemento a tener muy en cuenta al tratar de conseguir una casa ideal que nos haga felices es la comodidad de sus elementos. Además de bonitos, estéticos y originales los muebles de la casa deben ser, sobre todo cómodos. En lo que respecta a sofás o butacas, los especialistas recomiendan que tengan respaldos que midan entre 89 y 95 cm del suelo a la parte más alta, para permitir apoyar toda la espalda y la cabeza. Su profundidad ha de ser de, como mínimo, 90 cm y han de tener reposabrazos.

Por otra parte, en lo que respecta a las estanterías y baldas, no deben ser demasiado altas para no obligar a echar mano de la escalera cada vez que se necesite un libro u objeto que se encuentre sobre las mismas.

Con estos consejos, confiamos en haberos ayudado a tener una idea mucho más precisa de lo que es vuestra casa ideal, donde querer pasar largas estancias, recibir a familia y amigos y sentiros francamente bien.