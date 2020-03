¿Cuáles son las mejores plataformas en streaming para ver eventos deportivos?

El impacto de la tecnología en nuestro día día ha quedado latente en multitud de ámbitos. Entre los diferentes escenarios en los que ha impactado de lleno, se encuentran las plataformas de streaming. Diferentes aplicaciones y páginas web que se encargan de ofrecer un contenido bajo demanda a partir de una cuota mensual o anual para el usuario.

Además de las diferentes opciones existentes relacionadas con las series y las películas de televisión, el ámbito deportivo ha sido uno de los principales focos de atención de este tipo de empresas.

Actualmente existen diferentes de ellas que se encargan de ofrecer un contenido especializado en el que poder asistir a algunos de los mejores partidos de fútbol del mundo, carreras de motociclismo o los playoffs de la NBA, entre muchos otros.

Estas son las mejores plataformas que permitirán a cada usuario disfrutar de sus deportes favoritos desde sus dispositivos móviles u ordenadores.

DAZN

DAZN llegó a España tras haber conquistado multitud de territorios a nivel internacional. La plataforma, que recientemente ha celebrado su primer aniversario en España, se ha consolidado, uno de los referentes en lo relacionado con la visualización de todo tipo deportes en streaming. Actualmente, ya cuenta con licencia para ofrecer algunas de las mejores ligas de fútbol del mundo, además de otros muchos deportes como el motociclismo, el ciclismo o, incluso, el golf.

No obstante, todavía no están disponibles algunos de los eventos que convertirían a esta plataforma en todavía más atractiva, como la Champions League o La Liga española. No en vano, y tal y como han informado desde fuentes internas de la compañía, a medida que los contratos vayan finalizando con los respectivos canales de pago, el impacto de DAZN será todavía mayor.

Además, esta empresa ha sabido replicar a la perfección algunos de los modelos de negocio que se encuentran actualmente instaurados en nuestro país y que gozan de un gran éxito, como son las diferentes plataformas de streaming que, con el paso del tiempo, se han ido convirtiendo también en productoras, ofreciendo sus propias creaciones a sus usuarios.

De esta manera, en DAZN, también es posible disfrutar de la presencia de diferentes documentales y reportajes realizados a algunos de los deportistas más famosos de nuestro país. Toda una declaración de intenciones de el mercado que quiere llegar a conquistar en los próximos años

beIN Connect

beIN Connect es una de las plataformas más antiguas que existen en nuestro país, irrumpiendo en el mercado español en el año 2015. Del mismo modo que la anterior, a partir de una cuota mensual todos los usuarios pueden disfrutar de las mejores ligas de fútbol del mundo con sus correspondientes partidos.

A través de la visualización del contenido que ofrecen, beIN se ha convertido en la oportunidad perfecta para comenzar a realizar los primeros pronósticos Eurocopa a partir de la evolución de los jugadores que se pueden observar durante los partidos de cada fin de semana.

La principal diferencia con la mayoría de aplicaciones que existen en el mercado, es que beIN se ha especializado exclusivamente en la retransmisión de los partidos de fútbol. Aunque dependiendo de la tarifa escogida, es importante saber que también se le puede añadir un pack de series y películas con las que hacer su oferta en un producto mucho más global.

En el caso de beIN, si es posible disfrutar de las competiciones de fútbol más importantes de España, como La Liga o la Copa del Rey. Una de las principales particularidades que ofrece con respecto al resto de competidores es que no está asociada a ninguna operadora, sino que es posible contratarla de manera completamente libre, independientemente del proveedor de servicios de Internet que se tenga contratado en la vivienda.

Open Sports

En el caso de estar buscando una opción que te permita poder visualizar todo tipo de deportes, independientemente de su naturaleza, Open Sport se ha posicionado en el mercado como una de las mejores fórmulas para todos aquellos amantes del multideporte. Desde el fútbol hasta todos los deportes de motor, así como Formula 0 o, incluso, la Fórmula E.

Un sinfín de opciones con las que el espectador podrá disfrutar de sus deportistas favoritos en cualquier momento del día, con la posibilidad de poder revivir las carreras más épicas, los mejores partidos de la jornada o cualquier otro evento que, por la diferencia horaria, no hemos podido disfrutar en vivo. Con el paso de los años, Open Sports continúa ganando una cada vez mayor autonomía en su sector.

Como se puede comprobar, son muchas las opciones que existen a la hora de poder disfrutar del mejor contenido deportivo de manera completamente online. Un sinfín de propuestas en las que solo existe un único ganador: el espectador, gracias a la posibilidad de poder disfrutar de sus eventos deportivos favoritos en cualquier momento del día, independientemente de los horarios.